普段あまり使わない高速道路を走っていると、「予定していた出口を通り過ぎてしまった」「分岐を間違えてしまった」というトラブルは珍しくありません。そんなとき、元のルートに戻るため余計な料金を払うしかないと思いがちですが、一定の条件を満たせば追加料金を回避できる仕組みがあります。それが「特別転回」です。 本記事では、家計の無駄な出費を防ぐ視点から、特別転回の仕組みやETCトラブル時の対応を分か