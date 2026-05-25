近年は物価高や人手不足の影響もあり、企業では賃上げの傾向が見られます。このため、学力面・金銭面等の事情から、わが子に無理に大学へ進むより高卒で就職してほしいと考える親も少なくないかもしれません。 本記事では、高卒者の初任給の現状を整理し、大卒者との生涯年収の差や私立大学4年間でかかる費用等をまとめて解説します。 高卒者の初任給は「20万円の大台」に乗ったというデータも 高卒者の初