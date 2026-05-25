「オイル交換はどのくらいの頻度で必要なのか」と迷った経験がある人もいるかもしれません。特に、車に乗る機会が少ない場合、「まだそんなに走っていないから交換しなくても大丈夫では」と感じるケースもあるでしょう。 一方で、エンジンオイルは走行距離だけでなく、使用期間や運転環境などによっても劣化が進むとされています。そのため、交換を長期間行わないことで、エンジン性能や車両トラブルに影響が生じる可