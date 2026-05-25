北中米Ｗ杯に挑む日本代表の合宿が２５日、千葉県内でスタートした。３１日の親善試合アイスランド戦に向けて招集されたＤＦ吉田麻也を含め、１３人で始まったトレーニング。自身初のＷ杯切符をつかんだＦＷ小川航基は「今までに感じたことがない感覚というか、名前を呼ばれた時は素直にうれしかった」と代表発表の瞬間を振り返った。激しいＦＷの枠争いで、決して安泰と言える立場ではなかった小川。「（発表までの）２週間ぐ