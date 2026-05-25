日本生命セ・パ交流戦の記者会見が２５日、都内のホテルで行われた。ヤクルトからはリーグ単独トップ６勝を挙げている山野太一投手が出席。対戦したい打者にはソフトバンク・柳田を挙げて「日本を代表するバッター。フルスイングで来るので、力勝負で、真っすぐ勝負したいと思います」と宣言。「チームの雰囲気はよくて負けても切り替えができて大きな連敗もなし。それで今の順位もキープできていると思います。周りに助けても