ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは２５日、南アフリカ代表でＷ杯２連覇に貢献したバックスのコルビが今季限りで退団すると発表した。３２歳のコルビはＷ杯の２０１９年日本大会、２３年フランス大会の優勝メンバー。主にＷＴＢを務め、１７２センチ、７７キロと小柄ながら爆発的な加速力で「ポケット・ロケット」の愛称で知られている。東京ＳＧには２０２３年に入団。今季はレギュラーシーズン４位でプレーオフに進み、