巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕となる２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は快晴のジャイアンツ球場で最終調整。「自分のできることをやりたい。点数が入るまでは辛抱していけたらなと。相手もいいピッチャーが来ると思うので、そこは我慢比べかなと思います」と先制点を与えないことに集中する。７回０封７奪三振と好投した前回１３日の広島戦（福井）から中１２日での出番。「フォームの再現