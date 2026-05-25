巨人は２５日、交流戦初戦の２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から、守護神ライデル・マルティネス投手の登板時の場内特別演出を２０２６年版にリニューアルすると発表した。今季の映像は「精神統一と力の解放」をコンセプトに制作。球団は「モノクロの世界観で静かに集中力を高めていく前半から一転、後半では研ぎ澄まされた精神と内に秘めた力が解き放たれるように、映像が鮮やかな色彩へと変化していきます」と説明している