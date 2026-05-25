北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。この日は１３人が参加し、３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受けたＭＦ鈴木唯人（フライブルク）はボール回しに参加するなど部分合流し、順調な回復ぶりを見せた。対人プレーが伴う練習からは外れたが、今季ブンデスリーガで活躍したアタッカーが復調をアピールした。鈴木唯は「コンタクト（接触）だけ、最後、今週１週間かけて確認し