“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が25日、自身のインスタグラムを更新。ロケでのオフショットを公開した。【動画】そんな姿でとなりにいたら…“軽トラ女子”三田悠貴“寝起き”動画三田は「ロケの色々〜今回もかなり濃い旅になってるのでオンエア楽しみに待っててね。少し休んでまた飛ぶよーエッホエッホ」との文言とともに、動画を公開。寝起きの様子から収められた動画に、ファンからは「きれいすぎる！」「すごい！