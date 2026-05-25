阪神は25日、阪神が主催する26年交流戦ゲーム全9試合で「日本生命セ・パ交流戦2026年グルメフェアを開催すると発表した。フェア開催期間中、対象商品を買った観客には、阪神と甲子園で試合を行うパ・リーグ3チーム、全9種類の限定ミニうちわを配布。ランダムで選ばれる。