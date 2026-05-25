茶・白・赤の３色で思い出すロングセラー商品はなに？と問われれば、多くが答えるのではないだろうか。「ＵＣＣミルクコーヒー」と――。世界初の缶コーヒーは１９６９年に神戸で産声を上げた。開発や販売で辛酸をなめたが、いまでは名乗らずとも、なじみの配色だけで商標登録されるほどの定番になっている。７月に「ＵＣＣコーヒー博物館」（神戸市中央区）が６年ぶりに再開するのを前に、その魅力に迫ってみた。（森知恵子）