オリックス・寺西成騎投手（23）が、東京都内で行われた「日本生命セ・パ交流戦」の前日記者会見に出席。敵地でのDeNA戦から始まるあす26日からの交流戦へ、決意を示した。「交流戦ビジターから始まりますけど、最初のカードしっかり勝っていい流れに乗りたい。優勝目指して、ペナントレースの方もいい方向に持っていけたら」2年目右腕は「個人的にプロ初勝利を巨人戦で挙げさせていただいたので、すごくいいイメージはあり