坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝と武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」にＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・竹内涼真（３３）、見上愛（２５）と出席。今週末に行われる競馬の祭典への思いを語った。初コンビのジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡）でダービー初制覇を狙う坂井。当日の５月３１日は２９歳の誕生日。「今年はダービーの日が