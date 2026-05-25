上沼恵美子（71）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。共演のシャンプーハット・てつじは、昨年11月に大阪・吹田市の万博記念公園で開催された「2025 ABCラジオまつり」を振り返り、上沼がパーソナリティーを務める同番組のスペシャルステージに登場した際の様子を語った。当日は会場周辺が朝から大雨で、上沼がステージに上がった正午には横殴りの雨が降っていた。それでもファンはその場を離れず、上沼の