本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、合理的に働くためには日々の仕事でどんなことをすべきか見ていく。「合理的に働く」とは？日々の業務において、「合理的に働く」とはどういうことか。「ルーティンワーク」の誤解少し話が横道にそれるが、日常的に繰り返される定型業務をルーティンワークと呼んだりする。しかし厳密に言うと、その用語の使い方