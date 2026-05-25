右ハンドルで乗れる「アメリカ産」3列シートモデル国土交通省は米国製乗用車の認定制度という新制度を創設。自動車メーカーがアメリカから輸入した自動車は、日本の保安基準に適合するものとみなされることになりました。これを受けて日本の自動車メーカー各社は相次いでアメリカで生産している輸出向けモデルを日本へ投入することを発表しています。その中でもいち早く投入が発表された1台が、トヨタの大型SUV「ハイラン