さっぽろ羊ヶ丘展望台を管理運営する札幌観光協会は、リニューアルのため2027年4月1日から施設を一時休業すると発表しました。クラーク博士の銅像などで有名なさっぽろ羊ヶ丘展望台は、1959年の開設以来、のべ3230万人以上が訪れている観光地です。通年営業となった1985年4月以降、無休で営業を続けてきましたが、施設の老朽化が課題となっていました。札幌観光協会は「快適性の向上および施設の魅力向上を目的として