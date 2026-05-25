山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのオープンウィークに合わせて一時帰国中に、ウェア契約を結ぶニューバランスの展示会「GREY ART MUSEUM2026 -五感で感じる伝統と革新-」に行ってきたことを投稿した。【写真】「Grey Days」に合わせたグレーのコーデを披露した山下美夢有（全4枚）この展示会はニューバランスのシグネチャーカラーを祝う「Grey Days」を記念して、東京・西麻布のアートスペースで開催され