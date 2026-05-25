新潟県新発田市で24日、水田内でクマ1頭が目撃されました。 新発田警察署によりますと、24日午後0時15分頃、新発田市米倉地内の水田において、体長約1メートルのクマ1頭が南方向の山中へ走り去るのを目撃者が確認し、通報しました。 新発田署は新発田市役所とともに、付近住民などに注意を呼びかける広報および警戒活動を実施しています。