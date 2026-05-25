24日夕方、新潟県上越市板倉区中之宮地内の空き地で、クマ1頭が目撃されたことが分かりました。 5月24日午後5時20分ごろ、同地内の空き地でクマ1頭が目撃されたとの情報が寄せられました。 上越警察署によりますと、目撃されたクマの体長は約80センチメートルだということです。 目撃現場から民家まで約20メートルと近接しているため、上越署と上越市は付近住民に注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施して