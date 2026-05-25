NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催されることが決定した。あわせて観覧募集がスタートし、第1弾出演アーティストとしてアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの出演が発表された。【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマ