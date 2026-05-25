東京株式市場では午後も買い注文が広がっていて、日経平均株価の上げ幅が一時、2000円を超え、6万5000円台での取引が続いています。株価上昇の背景にあるのは、アメリカとイランの停戦に向けた期待感が高まったことで、原油の先物価格が一時、1バレル=90ドル台をつけるなど、上昇が一服。景気悪化への懸念が和らぎました。こうした流れを受け、日経平均への影響が大きいソフトバンクグループやアドバンテストなど、AI・半導体関連