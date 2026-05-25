25日午前8時25分ごろ、新潟県妙高市杉野沢地内で、クマ1頭が目撃されました。 目撃されたクマの体長は約1メートルで、場所は杉野沢地内のゲレンデです。 目撃現場の北側約100メートル先にはペンションが建ち並んでいて、生活エリアへの近接が確認されています。 妙高警察署と妙高市役所は、現場付近で注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。