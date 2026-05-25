日本赤十字社元社長・現名誉社長の近衛忠輝さんが23日午後9時45分、解離性大動脈瘤のため日本赤十字社医療センターで死去した。87歳だった。25日、日本赤十字社が発表した。【Xより】近衛忠輝さんのアンリー・デュナン記章受章を伝えた日本赤十字社通夜は31日午後5時から6時、葬儀・告別式は6月1日午前10時から11時30分、東京の築地本願寺第二伝道会館で執り行われる。喪主は、妻の近衛寧子氏（寧＝旧字体）。なお「ご供花、ご