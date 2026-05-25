26日から開幕する「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前日会見が25日に都内で行われ、セ・リーグからは巨人・田和廉投手（23）、ヤクルト・山野太一投手（27）、DeNA・松尾汐恩捕手（21）の3選手、パ・リーグは西武・渡部聖弥外野手（23）、オリックス・寺西成騎投手（23）、ソフトバンク・木村光投手（25）の3選手が出席した。【写真で見る】対戦したい選手・意識する同世代の選手は？ゲストインタビュアーで登場した杉谷拳士氏（35）