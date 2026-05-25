フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が25日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。悩みを明かし、MCの「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が平謝りする場面があった。番組では、古舘が23日に都内で行った著書「寝ても覚めても煩悩」（小学館集英社プロダクション）の出版記念イベントを取材。「寝ても…」は、人生のお悩み相談本ということで、古舘に現在の悩みについて質問した。すると古舘は「DayDay.