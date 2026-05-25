【Combo Breaker 2026】 開催場所：アメリカ・シカゴ 開催日時：5月23日～25日（日本時間） アメリカ・シカゴで開催されている格闘ゲームの大型大会「Combo Breaker 2026」において、「ストリートファイター6」部門の優勝はXiaohai（シャオハイ）選手に決まった。 日本時間5月23日より開催されている「Combo Breaker 2026」。「ストリートファイ