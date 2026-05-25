【Unreal Engine 6】 5月25日 発表 Epic Gamesは5月25日、ゲームエンジン「Unreal Engine 6」を発表した。 「Unreal Engine」はゲーム開発やコンテンツ制作など、様々な用途に用いられているリアルタイム制作ツール。現在の主流となっている「Unreal Engine 5」は2020年5月に発表され、グローバルイルミネーションソリューション「Lumen」や仮想化マイク