持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月25日より、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催。5月31日までの期間中、クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを展開する。ほっともっと『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』まずは、お得なクーポンの配布から。5月25日〜31日までの期間中、公式アプリから「MyHottoMotto会員様限定」で利用できる日替わり50円引きクーポンが配信される。例えば、5月25日は「洋風バラエティ弁当」、5月