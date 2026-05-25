【超ハッピーすぎ！チャレンジ】 6月2日 開始予定 合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ（192円） ローソンは6月2日から4週間にわたって「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催する。 本キャンペーンでは、創業51周年にちなんで商品の重量などを51％増量した「盛りすぎチャレンジ」の他、新たな取り組みとして2つの商品を一度に楽しめる「合わせす