LASSICは5月21日、「仕事選びで重視する条件と退職・転職を考える理由に関する調査」の結果を発表した。調査は2月25日〜27日、リモートワーク経験のある20歳〜65歳のワーキングパーソンを対象にインターネットで行われ、1,005名の有効回答を得た。転職や仕事選びの際に重視する条件×出社形態グループはじめに、転職や仕事選びの際に重視する条件を複数提示し、調査対象者に当てはまるものを全て選んでもらったところ、「給与・賞