６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）は、初日の練習からエンジン全開。大きな声でチームを盛り上げ、明るい雰囲気を作った。初日は１３人での練習となったが、５度目の夢舞台に向けた戦いがいよいよ始まり「４年間待っていたので、この時を。細胞が１０歳くらい若返っています。本当に、リアルにマジで全然違い