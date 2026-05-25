女優・のんが人気アイドルとの２ショットを披露し、好評だ。２５日までにインスタグラムで「愛と知識とのんとノブ、観ていただきありがとうございます。高城れにちゃんと！」と書き始めると、女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにとの２ショットをアップ。「れにちゃんの可愛すぎるＺＺ君を猫吸いさせていただきました。可愛過ぎた！豆大福もガストも美味しくて幸せ空間な番組でした」とつづった。この