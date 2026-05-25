北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。８大会連続８度目となるＷ杯の舞台に挑む森保ジャパンが、目標の世界一に向け、一歩を踏み出した。＊＊＊３１日の親善試合アイスランド戦限定での“追加招集”となった米ＭＬＳのＬＡギャラクシーのＤＦ吉田麻也が初日からトレーニングに参加。ＭＬＳの公式戦で米国中を飛び回る生活を送る吉田が持つ知見は、長距離移動、時差、気候などの環