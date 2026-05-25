アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』が、7月24日より都内のヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開されることが決定した。あわせて、メインビジュアル、予告編、場面写真6点が解禁された。【動画】30秒＆60秒劇場予告1929年に漫画家エルジー・クリスラー・シーガーによって生み出された「ポパイ」は、ホウレンソウを食べてパワーアップし、悪党を懲らし