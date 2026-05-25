何気ない序盤でのやり取りが、中盤で役立った。プロレスラーとしても活躍する2.5次元俳優の桜庭大翔が5月23日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」に生出演。チームメンバーがミニゲームにて同じマッスルポーズでシンクロさせ、ひとり大興奮する一幕があった。【映像】美女モデルのかわいらしいマッスルポーズ番組冒頭、桜庭は最近ジムに行き始めたというモデルの上ノ堀結愛、ボートレース解説者の黒須田守