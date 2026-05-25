モデルの佐田真由美が２５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。娘世代の恋愛事情で衝撃を受けた考え方を明かした。佐田は０８年にクリエイターの男性と結婚。１７歳と１５歳の娘の母でもある。そんな娘世代の恋愛について「ジェネレーションギャップはたくさんある」とし、「自分の若い頃と照らし合わせると恋愛事情も（違う）」と切り出した。「娘ではないが、娘の周りのお友達の話に、なになに？って理解ある親ぶって話に