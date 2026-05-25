25日午前、能代市の保育園の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、25日午前9時50分ごろ、能代市字轟の保育園関係者が、園内から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。警察は、関係機関に連絡するとともに、パトカーによる現場付近の警戒広報を行って住民に注意を呼びかけています。