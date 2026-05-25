5月22日、バスケットボールウェアブランド「BFIVE（ビーファイブ）」は、「セサミストリート」とのコラボレーションアイテム新作「ACTION SERIES」の販売を開始した。 同コレクションは、米国非営利団体Sesame Workshop（セサミワークショップ）との正式ライセンス契約のもとに展開されるもの。世代を超えて愛される「セサミストリート」の世界観と、バスケットボールウェアと