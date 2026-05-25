アイフリークモバイルが下げ幅を縮小しプラスに転じている。午後１時ごろに定款の一部変更を発表し、「情報システム、ソフトウェアおよびＡＩに関する企画、開発、販売、提供、保守およびコンサルティング業務」や「データ分析、情報処理および最適化に関する業務ならびにこれらを活用したサービスの提供」「ＡＩその他の高度情報処理に対応したデータセンターの企画、設計、建設、運営、管理、賃