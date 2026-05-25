三菱ケミカルグループは後場急上昇している。きょう午後１時３０分ごろ、子会社の三菱ケミカルが石油化学事業を主体する基礎化学品事業について、２０２７年度中の分社化実行に向けた検討を始めたと発表しており、材料視した買いが集まっている。分社化後は統合・再編を通じて事業の競争力を高め、化学産業の構造転換とグリーン化を牽引することを目指す。石油化学事業を取り巻く経営環境が一段と厳しさを増すなか、