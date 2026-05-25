午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６１５、値下がり銘柄数は９２２、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、ガラス・土石、空運など。値下がりで目立つのは鉱業、倉庫・運輸、小売など。 出所：MINKABU PRESS