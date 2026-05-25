旧日本軍慰安婦被害者を侮辱した疑いで逮捕された韓国の保守系市民団体代表が、初公判で起訴内容を否認し無罪を主張した。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”と表現して起訴された韓国元教授法曹界によると、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏は、5月22日にソウル中央地裁・刑事27単独（イ・イェリム裁判官）の審理で開かれた情報通信網法上の名誉毀損などの容疑の事件の初公判において