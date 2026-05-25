ナノオプト・メディアとインターネット協会は6月10〜12日の期間、インターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2026」を、幕張メッセ（千葉県千葉市）の国際展示場ホール3-8／国際会議場にて開催する。●テーマは「AIとインターネットの次章。〜Internet for AI, AI for Internet.〜」「Interop Tokyo」は、1994年の初開催以来、イベント名の由来ともなっているInteroperability（相互接続性）を追求して、最新技術が実稼