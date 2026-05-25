2026年５月25日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が始動。練習初日に大きな存在感を示していたのがやはり、長友佑都だ。 ５大会連続W杯メンバー入りした39歳のベテラン戦士は、パス回しのトレーニングなどでも人一倍声を出してハッスル。チームを盛り上げていた。トレーニング後の囲み会見で「１日目から最高でしょ、僕がいるので」とメディアの笑いを誘った長友は、「もう４年も待っていたので」とワールドカップへ