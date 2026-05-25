【写真】BTS RM、Vと固い絆を感じさせる肩組みショット他【写真】BTS SUGAのスタンフォード公演オフショット BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。ワールドツアー中のステージショットやメンバーとのオフショットを多数公開した。 ■BTS RMとVがステージで肩を組んで並ぶ！ RMはまず、人気ゲーム『星のカービィ』のカービィの顔がプリントされたピンク