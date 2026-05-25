【写真＆動画】目黒蓮が挑戦した「弾丸はしつかみゲーム」／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット／福田雄一監督が投稿した舞台裏ショット 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、坂本太郎役の目黒蓮（Snow Man）がミニゲームに挑戦する動画が公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮、“弾丸はしつかみゲーム”に挑戦 公開されたのは、「出来たら最強！ミニゲームに挑戦DAYS」と題した動画。目黒は、制