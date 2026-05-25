チャーム・ケア・コーポレーション [東証Ｐ] が5月25日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の46.1億円→53.3億円(前期は40.2億円)に15.5％上方修正し、増益率が14.7％増→32.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.5億円→28.7億円(前年同期は21.4億円)に33.1