25日14時現在の日経平均株価は前週末比1948.69円（3.08％）高の6万5287.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは922、変わらずは26と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を305.72円押し上げている。次いでアドテスト が283.60円、東エレク が241.36円、ＴＤＫ が198.12円、キオクシア が171.77円と続く。 マイナス寄与度は29